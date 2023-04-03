خريطة فصل التيار الكهربائي عن قرى في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين 3 أبريل 2023، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، عن عدد من القرى والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة الواحدة ظهرا، أي لمدة 3 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

قال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قرى «ميت الديبة وتوابعها»، بمركز قلين، و«النوايجة وتوابعها»، بمركز دسوق، و«عقلة القبلية وتوابعها»، بمركز سيدي سالم، و«الجدية 61، و62، و64»، بمركز الحامول، و«قبريط وتوابعها»، بمركز فوه.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

ذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي، يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجها بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة.

وناشد المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة، بفصل الخدمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.