خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في 3 محافظات مصرية فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء سابع أيام شهر رمضان المبارك، للصيانة الدورية بالفترة الصباحية، حيث أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومدن بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

فصل التيار الكهربائي

أوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء، سابع أيام شهر رمضان المبارك، ومواعيد قطع الكهرباء ومواعيد موعدها في المحافظات المتأثرة بقطع التيار الكهربائي غدا وفقا للخريطة التالية:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء عن مدن أجا ونبرهو السنبلاوين والمنصورة وطلخا والستاموني والقرى التابعة لها بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

كفر الشيخ: قطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء عن مدن قلين ودسوق وبيلا وقرى شرق كفر الشيخ وبلطيم، والقرى التابعة لها بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن انقطاع الكهرباء غدا

دمياط: فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء عن مدن فارسكور والزرقا والشعراء وطريق الميناء وكفر البطيخ وكفر سعد، والقرى التابعة لها بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.