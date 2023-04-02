أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11.. حجة الشافعي حول شحوم الميتة

بدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11، بطولة خالد النبوي، الذي يجسد فيه دور الإمام الشافعي، باتهام شاب بأنه تسبب في دخول النجاسة إلى بيت الله، أي كان يقصد الجلود المدون عليها علم الإمام الليث وأودع الكتاب داخل المسجد ليبدأ الحاضرون في توبيخ الشاب إلا أن الإمام طلب منهم أن يدعوه يسأل ما يشاء.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

وضمن أحداث الحلقة مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11، سأل الشاب الإمام الشافعي قائلاً: أيها الفقيه ما قولك في قول رسول الله إن الله تعالى ورسوله حرّم الميتة ـ تعلمنا أن رجلا سأل رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: لا! هو حرامٌ.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ11

ورد الشافعي في أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل رسالة الإمام، على الشاب قائلا: «ولكن العلماء اختلفوا فى قوله حرام، أهو عن البيع أم عن الأمور التى ينتفع بها»، ليلتقط الشاب الحديث ويرد: «ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى الانتفاع بها».

واستكملت أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل رسالة الإمام، برد الإمام الشافعي: «صحيح، ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى البيع، لا إلى الاستفادة منه، ومن ثم فيجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن والاستصباح بها وغير ذلك بما ليس بأكل».

وتدخل أحد الشيوخ فى المسجد قائلاً: صحيح ولكن هذه الرقاع «يقصد ما دونه الشافعي عن الإمام الليث» كتبت بها آيات الله، وربك إن كانت لك حجة على هذا هاتها.

وفي أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11، رد الشافعي: «حجتي ما روى عن ميمون أن رسول الله قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر»، واستشهد الشيخ بحديث ابن عقيم يحرم الانتفاع بشحوم الميتة، لكن الشافعى يقول إن ابن عقيم لم يلتق رسول الله يوما وما كان من أصحابه وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوى، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم مع تتابع التصوير، ومن تأليف مريم نعوم ويشارك في البطولة وليد فواز ونضال الشافعى، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمى أبوضيف.