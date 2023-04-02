موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC وCBC

يحرص قطاع كبير من متابعي الدراما على مشاهدة مسلسل رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، من بطولة النجم خالد النبوي، لذلك ننشر موعد إعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC، وعلى القنوات الناقلة للعمل الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وحياته في مصر، في سنوات حياته الأخيرة.

موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

وبعد العرض الأول للمسلسل في الساعة 6.30 مساءً، عقب آذان المغرب، يأتي موعد إعادة مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC للمرة الأولى في الساعة 6.15 صباحا، وعلى أن تكون الإعادة الثانية 11 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

وإلى جانب عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة DMC، يعاد عرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 9.15 صباحًا، في حين يقدم كعرض أول على القناة في 10.45 مساءً، ، كما يُعاد على شاشة قناة CBC، والإعادة 5 صباحًا، بعد العرض الأول على القناة نفسها في الساعة 12.15 صباحا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي

الحلقات السابقة من مسلسل رسالة الإمام، رصدت وقائع تاريخية مهمة، منذ قدوم الإمام إلى مصر، وبينها نجاته من مكيدة أرادت قتله، وحدوث حريق المخطوطات لتي دونها من فقه الإمام الليث بن سعد، حيث غفى الإمام الشافعي فجأة بسبب عدم نومه لمدة أيام، وكان هذا على ضوء الشموع مما أدى إلى تعرض غرفة منزل «الشافعي» إلى الحريق أثناء نومه.

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ومعه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم، أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور، وسناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.