ينتظر جمهور الدراما موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم وقناة DMC وقناة CBC لمتابعة أحداث حلقة جديدة من المسلسل، بطولة النجم خالد النبوي.

موعد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم

ويعرض المسلسل على 3 قنوات فضائية في مواعيد مختلفة، كما يعاد عرضه أكثر من مرة إلى جانب عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية، وسيكون موعد عرض مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً، على أن يُعاد الساعة 9.15 صباحًا.

كما يُعرض أيضا المسلسل على قناة DMC في الساعة 6.30 مساء يوميا طوال شهر رمضان ويُعاد المسلسل في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية ستكون 11 صباحا، إلى جانب عرضه على شاشة قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة الحياة اليوم:

وتتناول أحداث مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم، في قالب تاريخي، سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي، في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث الهجري، وذلك خلال سنوات إقامة الإمام في مصر ومحاولاته الدؤوبة لجمع تراث الإمام الليث بن سعد من مصادره الأصلية، كما يسلط المسلسل الضوء على محبة الشافعي لمصر ونيلها ويقدم نماذج من تعاملاته مع أهل مصر تعكس ملامح رسالته.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

ﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم الشافعي بطولة الفنان ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، وبمشاركة نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، والمسلسل سيناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.