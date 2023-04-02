مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11.. جدل حول حرمانية الكتابة على جلود الحيوانات

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11 بطولة النجم خالد النبوي، تطورا جديدا في الأحداث حيث كانت البداية بمشهد ظهور الإمام الشافعي في ساحة جدل مع الصحابة حول مدى حرمانية استخدام جلود الحيوانات في الكتابة عليها خاصة الحيوانات المحرمة.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

كما شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، تأهب الجوري «نضال الشافعي» وتصديه للأحواف وقائدهم صهيب الذي يجسد دوره محمد علاء، خاصة أنهم قرروا الانتقام منه بعد أن قتل «شكلب» الذي يقوم بدوره أحمد عبد الله محمود.

وتناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11، رد فعل عمرو، الذي يقوم بدوره رامز أمير من الزواج من هند التي تجسد شخصيتها سلمى أبو ضيف، حيث أقدم على التقدم للزواج منها بعد تلقيه رسالتها الاستغاثة لكن خالها رفضه وأكد له أن هند مخطوبة إلى شقيق زوجها الذي توفي وبمجرد انتهاء عدتها سيتم عقد الزواج.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة الثانية عشر من مسلسل رسالة الإمام عن موقف هند من الزواج لشقيق زوجها المتوفي دون رضاها، وهل ستقبل بالأمر الوقاع أو سيكون لها مردود آخر؟