تفاصيل جريمة السلام.. شاب يقتل بائع متجول طعنا بسبب خلافات

شهدت منطقة السلام بالقاهرة واقعة مأساوية، عندما سدد شاب طعنة في القلب لبائع سجاد متجول، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وسط حالة من الرعب بشارع العمدة بدائرة القسم، وجرى المجني عليه إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأبلغ المستشفى ضباط المباحث، بتفاصيل استقبال جثمان الشاب، مصاب بطعنة ويرتدي كامل ملابسه، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثمانه، وشيعت جنازته وسط العشرات من أهل قريته ومحبيه.

تفاصيل الواقعة

دقائق قليلة وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق والتحريات، وتبين أنَّ المجني عليه شاب يدعى «أحمد. ع» يبلغ من العمر 19 سنة، وأن وراء الواقعة «ن. أ»، يبلغ من العمر 22 سنة، وألقت القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة «سلاح أبيض»، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

عقوبة القتل العمد

يقول المحامي عماد كمال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّه ورد في قانون الإجراءات الجنائية، أنَّ عقوبة القتل العمد وفق القانون نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».