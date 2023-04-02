«حياة كريمة»: توزيع 5 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

تمكنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد في توزيع 5 آلاف كرتونة حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة الخمسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توزيع 5 آلاف كرتونة

وقالت، الدكتورة غادة خديوي، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إن المؤسسة قامت بتوزيع 5 آلاف كرتونة خاصة بالحماية الإجتماعية تتضمن عددا من السلع الاستهلاكية بالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين بالمؤسسة ومديرية التضامن الاجتماعي في الوادي الجديد.

كرتونة الحماية الإجتماعية تخفف الأعباء المعيشية للمواطنين

وأضافت «خديوي»، أن محافظ الوادي الجديد توجه الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة لدعمها المستمر في جميع مناحي مصر، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي طالت جميع قرى ونجوع المحافظة .

وأوضحت، خديوي، أن هناك مرحلة ثالثة من التوزيع سيتم البدء في توزيعها خلال شهر رمضان الكريم تنفيذا لتوجيهات قيادات المؤسسة والقيادة السياسية لتوفير الحياة الاجتماعية الكريمة للمواطنين.