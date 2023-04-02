محافظ الغربية: نهو الأعمال بنسبة 94,1% لمشروعات حياة كريمة بزفتى

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بشركات المرافق والخدمات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ومديري ورؤساء الشركات.

140 مشروع صرف صحي

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ موقف مشروعات الصرف الصحي بقري حياة كريمة، والبالغ عددها 140 مشروع والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها 94,1% وتتنوع أعمالها ما بين توسعات محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار وطرد إلى جانب مشروعات مد وتدعيم شبكات ووصلات منزلية وإعادة تأهيل بعض محطات الرفع.

129 مشروعا لمياه الشرب

وتابع المحافظ اجتماعه بمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والبالغ عددها 129 مشروع مد وتدعيم شبكات، وإحلال وتجديد آبار، إلى جانب إنشاء وحدات معالجة منجنيز، ووصلات منزلية وأعمال رفع كفاءة محطاتي مياه الشرب بنهطاي وتفهنا العزب وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 282,43 مليون جنيه.

108 مشروعات كهرباء

وفي السياق ذاته ناقش رحمي مع شركة الكهرباء الموقف التنفيذي لعدد 108 مشروع بلغت نسبة نهو الأعمال بهم 89,5 % ، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال المتبقية وكذلك الإسراع من توريد المحولات والمهمات اللازمة.

55 مشروع غاز طبيعي

كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي والبالغ عددها 55 مشروع موزعة بين 44 مشروع توصيل غاز ومشروع توسعة محطة زفتى، حيث بلغت نسبة نهو المشروعات بالقطاع إلى 75,8%، أما عن مشروعات قطاع الاتصالات فقد تطرق المحافظ خلال اجتماعه لمتابعة نسب نهو الأعمال به والتي بلغت 87,6% بإجمالي عدد 54 مشروع.

واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة الجهات الحاضرة حول موقف إدخال المرافق للمشروعات الجديدة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لنهوها بالتعاون مع جهات الولاية.

إجمالي المشروعات 888 مشروعا

يذكر أن مبادرة حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى يبلغ إجمالي عدد مشروعاتها 888 مشروعا بإجمالي تكلفة بلغت 4062,94 مليون جنيه.