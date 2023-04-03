3 حقائب نووية روسية تحبس أنفاس العالم.. ما قصتها؟

يحمل 3 أشخاص في دولة روسيا الاتحادية، 3 حقائب نووية يمكنها نشر الدمار في العالم من خلال ضغطة زر فقط، فما قصة الحقائب؟، ومن هم الأشخاص الحاملين لهذه الحقائب السرية والتي تسبب انفجارات كارثية حال استخدامها.

عدد الحقائب النووية والحاملين لها؟

الحقائب النووية بحسب قناة «العربية» الإخبارية، يصل عددها إلى 3، الأولى يحملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والثانية يحملها وزير الدفاع الروسي الحالي سيرجو شويجو، والثالثة لرئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف.

متى تستخدم روسيا الحقيبة النووية ؟

وكثر الحديث عن الحقائب بعد تدشين روسيا الاتحادية منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في جارتها بيلا روسيا، ويمتلك الحقيبة الرئيسية بوتين، وتعد أداة اتصال تربطه بكبار ضباطه العسكريين عبر شبكة القيادة شديدة السرية، وبإمكانه تنشيط نظام اليد الميتة كملاذ أخير إذا شعرت روسيا بهجوم استراتيجي، لإرسال أوامر إلى قيادة الأركان العامة ووحدات القيادات العامة التي تحموله رموزا نوويا للإطلاقة بعدها لتتحرك لمختلف الوحدات للإطلا ق على الأعداء المفترضين.

ماذا تضم الحقائب النووية؟

تضم الحقائب النووية أكبر عدد من الرؤؤس النووية في العالم، وعددها 5977 رأس حربية، و1588 رأس أخرج من الخدمة، و2889 رأس حربي موجود في الاحتياط، و1588 رأس حربية استراتيجية، أما باقي الأسلحة النووية فتمتلك روسيا 10 غواصات مسلحة نووية قادرة على حمل 800 رأس حربي، و60 إلى 70 قاذفة نووية، وكذا 400 صاروخ باليستي عابر للقارات مسلح نوويا.