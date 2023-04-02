بوتين: روسيا وبيلاروسيا تتعاونان بشكل فعال رغم ضغوط العقوبات الغربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئة بمناسبة يوم وحدة شعب البلدين الذي أرسله إلى نظيره الرئيس البلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنّه على الرغم من العقوبات، فإنّ روسيا وبيلاروسيا تتعاون بشكل فعّال برقية، بحسب ما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

روسيا وبيلاروسيا تتعاونان لتبادل المنفعة

ونشر الكرملين التهاني على موقعه مكتوب فيه: «على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة من الخارج، فإنّنا ننسق بشكل فعّال الجهود على الساحة الدولية، في مجال الدفاع والأمن، وننفذ بنجاح برامج تهدف إلى تعزيز السيادة المالية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية».

وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا وبيلاروسيا توسعان بشكل منهجي ويتعاونان معاً لتبادل المنفعة، مما يحسن بقوة آليات دولة الاتحاد، مضيفاً أنه واثق من زيادة تعزيز العلاقات الحليفة بين الشعوب الشقيقة.

كما تمنى بوتين إلى لوكاشينكو صحة جيدة ونجاحًا وسعادة وازدهار، لافتاً إلى أنّ موطنه الآخر هو روسيا البيضاء.