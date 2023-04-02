معلومات عن الملاكم الأمريكي كيفن جونسون.. طلب من بوتين منحه الجنسية

أثار طلب الملاكم الأمريكي، كيفن جونسون، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسهيل حصوله على الجنسية الروسية عقب مباراة، ردود أفعال، حيث وفوجئ مختلف المتابعين بهذا الطلب الذي يأتي في ظل عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.

معلومات عن الملاكم الأمريكي كيفن جونسون

ومولود الملاكم الأمريكي كيفن جونسون في 7 سبتمبر 1979 في الولايات المتحدة ويلعب ضمن فئة وزن الثقيل ويبلغ طوله 191 سنتيمترا ولعب نحو 46 مباراة دولية فاز في 33 منها منهم 17 مباراة بالضربة القاضية وخسر 12 مباراة فقط وتعادل في مباراة واحدة فقط.

توقيت طلب الحصول على الجنسية الروسية

وجاء طلب الملاكم الأمريكي للحصول على الجنسية الروسية بعد فوزه على المقاتل الروسي الملقب بالطرزان الأصهب، وطالب الملاكم الأمريكي من بوتين بشكل رسمي عبر لقاء له بعد نهاية المباراة عبر قناة REN TV، قائلا: «أود أن أتوجه بطلب رسمي لفلاديمير بوتين، أنا كيفن جونسون، أرغب في الحصول على الجنسية الروسية والعيش هنا، وأن أكون جزءا من هذا البلد، ولدي سبب آخر عظيم لذلك، لكي أرى صديقي الكبير ألكسندر بوفيتكين لأوقات أكثر».

صداقة قوية مع ملاكم روسي

وكان هذا الملاكم الأمريكي صاحب الـ43 سنة يساعد البطل الروسي ألكسندر بوفيتكين على التحضير للبدء معا في صداقة قوية تجمع بينهما.