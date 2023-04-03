مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. تصفية العناصر الإرهابية والانتقام للشهداء

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، العديد من الأحداث التي تفاعل معها الجمهور، منها تصفية جميع العناصر الإرهابية والانتقام لدم الشهداء قبل أن تختفي داخل أرض سيناء، وشارك في العملية الرائد نور ويقوم بدوره عمرو يوسف، إذ ينجح رجال الكتيبة في تصفية جميع العناصر الإرهابية في مشهد رائع.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

كما سلط المسلسل الكتيبة 101 الضوء على العملية الإرهابية ضد المصريين في ليبيا والتي قام بها تنظيم داعش، إذ قامت الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الضربة الجوية على مراكز الإرهابيين في لبيبا، وشن رجال الكتيبة 101 بعملية نوعية على العناصر الإرهابية التي تم رصدها، بعد أن تم الوصول إليها عن الطريق الساحلي للشيخ زويد.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

وبدأت أحداث الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101، بجنازة الشيخ موسى ويجسد دوره خالد الصاوي، والذي تعرض للقتل على يد ابن شقيقه الدكتور وحيد ويجسد دوره فتحي عبدالوهاب، وشهدت الجنازة مشاركة كبيرة من أهالي سيناء، بجانب عدد من الضباط من بينهم المقدم خالد ويقوم بدوره آسر ياسين وقائد القطاع 101ويقوم بدوره عمر زهران.