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موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 3-4-2023

كتب:

منى سعيد
12:15 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 3-4-2023، الموافق 12 رمضان الجاري، إذ تضم مواعيد الفروض الخمسة، وآخر موعد للسحور شرعًا.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 3-4-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 3-4-2023، الموافق 12 من شهر رمضان.

وجاء موعد أذان المغرب والإفطار في الأردن في تمام الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الاثنين 3-4-2023

وفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر الساعة 5:01 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر الساعة 12:39 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:11 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:59 مساءً، وصلاة العشاء تحين الساعة 8:17 مساءً.

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن، بدءً من الساعة 5:01 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:17 مساء لصلاة العشاء، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، 13 ساعة و57 دقيقة.

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