إغلاق 6 منشآت غذائية وتحرير 20 محضرا في حملة بسوهاج

كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، حملاتها على المنشآت الصحية بناء على تعليمات الدكتور سامي النجار، وكيل وزاره الصحة بمحافظة سوهاج.

ووجه بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية، بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتنسيق مع جهات الرقابة الأخرى والمرور على أماكن تداول الأغذية، والتفتيش على ما هو معروض وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وفقًا لبيان المديرية.

وفي إطار ذلك قام مكتب مراقبه الأغذية بمحافظة سوهاج بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها الدكتور إيهاب أحمد صابر رئيس مكتب مراقبة الأغذية ومحمد عبد الحميد علي رئيس مكتب مراقبه الأغذية، وأبو بكر أحمد عطية ومحمد علي عبده ومحمود رفعت نفادي والسيد محمود أحمد مفتشي أغذية.

إغلاق 6 منشآت بسوهاج

وأسفرت الحملات التي استهدفت المرور على 20 منشأة غذائية بمدينة سوهاج، تحرير 20 محضرً عدم حمل شهادة صحية وتحرير 12 محضر عدم نظافة المنشأة، وإعدام 20 كجم مواد غذائية متغيرة في الخواص الطبيعية، وإغلاق 6 منشآت غير مطابقة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات مستمرة على جميع أماكن تداول الأغذية صباحًا ومساءً، حرصًا على صحة جمهور المستهلكين.