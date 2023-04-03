مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. كيف سيتصرف محمد رمضان مع منه فضالي؟

بعد عرض الحلقة 10 من مسلسل جعفر العمدة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التفاعل مع موقف منه فضالي وتلعب دور «نرجس»، بعد أخبرت محمد رمضان «جعفر»، بأنها حامل منه، وفي حالة من الصدمة كان سيهم بطلاقها، لكنها أغلقت فمه بيديها، حتى لا يتمكن من نطقها.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتضمنت أحداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة، إبلاغ «نرجس»، «جعفر» أنها أجهضت نفسها بعد أن قال لها إنه موافق على إنجابها للطفل، واستقبل الأخير الأمر بالصمت التام، على نحو دفع رواد السوشيال ميديا، للتساؤل عن ما هو تصرف محمد رمضان بعد معرفة ما فعلته منة فضالي.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

وخلال السطور التالية، نستعرض مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة، إذ يُعرض مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحًا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويذكر أن مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان وعدد كبير من النجوم أبرزهم ، مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، وأحمد داش.