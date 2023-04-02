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ملخص الحلقة 11 مسلسل جعفر العمدة.. منة فضالي تصدم محمد رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:19 م | الأحد 02 أبريل 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

بدأت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة بإخبار منة فضالي لمحمد رمضان بأنها حامل، وسط حالة من الصدمة منه، وكان يهم بطلاقها ولكنه قامت لإغلاق فمه، حتى لا يستطيع النطق بها ويطردها من الشقة.

تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة

وتتحدث منة فضالي مع زينة ومي كساب وإيمان العاصي، زوجات جعفر العمدة، وتخبرهم بما حدث، وتقوم زينة بتوجيه النصائح لهم، بعدم الاستسلام لجميع مطالب محمد رمضان.

وتطلب والدة منة فضالي، من ابنتها الاختفاء عن الانظار حتى تنجب الطفل ثم تعود مرة أخرى إلى جعفر العمدة، وتضعه أمام الأمر الواقع.

وتنتهي الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة بإبلاغ محمد رمضان زوجتة منة فضالي، بأنه موافق علي إنجابها الطفل، ولكنها تبلغه أنها أجهضت نفسها، وسط حالة من الصمت لجعفر العمدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويذكر أن مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وعدد كبير من النجوم أبرزهم ، مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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