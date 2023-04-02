مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.. محمد رمضان يبكي لوالدته بسبب الهموم

بدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11، بإخبار منة فضالي، محمد رمضان، بأنها حامل، وسط حالة من الصدمة منه، بعد أن كان سيطلقها ولكنها قامت بإغلاق فمه، حتى لا يستطيع النطق بها، ويقوم بطردها من الشقة.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وضمن تفاصيل مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11، يذهب جعفر العمدة، لوالدته الحاجة صفية التي تجسد شخصيتها هالة صدقي، لإخبارها بحالة الحزن الذي يمر بها، وأن منة فضالي حامل منه، وأنه لا يريد أطفالًا، بسبب وجع القلب الذي تعرض له عقب خطف نجله الأول منذ 19 عامًا، وسط انهياره من البكاء، حيث نصحته بضرورة إنجاب نرجس وعدم التخلي عن نجله، ويقوم بإبلاغها بأنه موافق على طلبها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc

وتتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة 5 فجرا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم محمد رمضان، مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.