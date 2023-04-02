اجتماع بقطاع المعاهد الأزهرية في الشرقية لتقييم الاختبار الوطني

عقد الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالشرقية اجتماعا بمقر ديوان عام المنطقة بحضور مدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة الجودة، ومدير التعليم الإعدادي، وكذلك وشيوخ المعاهد لبحث الاستعدادات لتقييم الاختبار الوطني لمواد اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع الابتدائي الذي سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافق الرابع والخامس من أبريل 2023.

متابعة الاستعدادات للاختبار الوطني

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح «صيام» أن أهمية هذه الدراسة تكمن في الوصول للمستوى الحقيقي لتلاميذ الأزهر في المعاهد الأزهرية في مراحل التعليم المختلفة، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لعلاج نقاط القصور، موكدًا على اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بهذه النوعية من الدراسات، حيث سيوفد قطاع المعاهد الأزهرية لجان متابعة لكل المحافظات المشتركة بالتقييم.

تحليل النتائج النهائية

وأضاف الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم اختيار مجموعة من المعاهد بمختلف الإدارات التعليمية لإجراء اختبار التقييم الوطني على أن ترسل النتائج للمركز القومي للامتحانات لتحليل النتائج وإعلان النتائج النهائية للتقييم.