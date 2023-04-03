فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة لمدة ساعتين ونصف اليوم

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق عمارات بنك التعمير بالأحياء شمال مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، أنّ فصل التيار الكهربائي يستمر لمدة ساعتين ونصف، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا، على أن يعود التيار الكهربائي عقب انتهاء فرق الصيانة من عملها.

حملة لإزالة الإشغالات بالغردقة

وفي سياق آخر، شهدت مدينة الغردقة حملة إزالة مكبرة لإشغالات بمناطق موقف الأتوبيس وشارع البازارات وسط مدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات بعدم التهاون في تطبيق القانون والقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، عن إزالة الإشغالات، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني.