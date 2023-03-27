حريق يلتهم محلا تجاريا في وسط الغردقة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية قبل امتداده إلى باقي المحال المجاورة بمنطقة سوق الدهار، بجوار مسجد الدهار الكبير، وسط مدينة الغردقة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق ضخم في محل تجاري

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق ضخم في أحد المحال التجارية بسوق الدهار القديم، وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية.

السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحال المجاورة

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات المطافي، وتم السيطرة على الحريق وإجراء عملية التبريد اللازمة قبل امتداده لباقي المحال المجاورة دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر مصدر أمني لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في المحل التجاري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، دون وجود أي خسائر بشرية، وتم تشكيل لجنة من رجال المباحث لمعرفة سبب الحريق وتم عمل محضر بالواقعة وجار التحقيقات.