أسعار حجوزات الفنادق لقضاء إجازة العيد في الغردقة

تستعد فنادق الغردقة لاستقبال الآلاف من الزائرين من رواد السياحة الداخلية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنتجعات السياحية بشواطئ الغردقة، حيث بدأت الفنادق تستقبل حجوزات إجازة العيد وتختلف أسعار فنادق الغردقة فى إجازة العيد حسب تصنيف مستوى الفندق من 4 إلى 5 نجوم.

أسعار فنادق الغردقة في العيد

تضم الغردقة أكثر من مائة وخمسين فندقا ومنتجعا سياحيا ومئات الشاليهات على طول الساحل بامتداد 40 كيلو مترا بدءا من مناطق الجونة وهاواي شمالا حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا ويبدأ سعر الغرفة المزدوجة (فردين) في الليلة الواحدة ألفي جنيه مصري في فنادق 4 نجوم شاملة جميع الوجبات والمشروبات وسعر الغرفة المزدوجة بفنادق 5 نجوم يبدأ من 300‪0 جنيه في الليلة وتصل حتى 6 آلاف جنيه بنظام «أون كلوسيف» شامل المأكولات والمشروبات مجاناً حسب مسؤولي غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر.

فنادق الغردقة تستقبل حجوزات العيد

وكشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق بدأت تستقبل حجوزات عيد الفطر المبارك لقضاء الإجازة على شواطئ الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إلى ارتفاع معدل نسبة الإشغالات السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك حيث يحرص الآلاف على قضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة.

كيف تحجز بفنادق الغردقة؟

وأوضح جمعة أن حجوزات الفنادق تكون بالاتصال المباشر بإدارة الفنادق مباشرة أو على موقع بوكينج أو بالتواصل مع شركات ومكاتب سياحية معتمدة، محذرا من التعامل مع مكاتب سياحة أو كيانات وهمية غير معروفة.