أحمد سعد يروج لأغنية الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة.. والجمهور: أبدعت

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته التي غناها خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة.

ونشر أحمد سعد الأغنية وعلق عليها قائلًا: «أول رباعية في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، إخراج العظيم محمد سامي، ألحان الفنان الجميل هيثم نبيل».

وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنيه وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «أبدعت»، وعلق آخر: «الأغنية لمست القلب»، وقال آخر: «الأغنيه كلامها رهيب».

مسلسل جعفر العمدة

قدم أحمد سعد الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة قبل عرضه في السباق الرمضاني، التي تحمل عنوان «أنا قادر».

مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، شارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، إنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.