سمية الخشاب تشيد بـ أحمد سعد: «ميقلش عن أي فنان عالمي»

أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلاً بعد تعليقها على صورة الفنان أحمد سعد برفقة الفنان العالمي ويل سميث، خاصة بعد انفصالهما منذ سنوات.

تعليق سمية الخشاب على صوت أحمد سعد

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «أحمد سعد صوته رائع وموهبته ماتقلش عن أي فنان عالمي».

وتوالت التعليقات من رواد السوشيال ميديا عبر «تويتر»، حيث تساءل الجمهور عن حقيقة التصالح بينهما بعد المشكلات التي حدثت بينهما بعد الطلاق.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

وتعتبر الأغنية الدعائية لمسلسل «جعفر العمدة»، هي أعمال الفنان أحمد سعد، وحصدت مليون مشاهد عند طرحها عبر موقع اليوتيوب، وتحمل اسم «أنا قادر»، وهي من كلمات كلمات هشام الجخ وألحان أحمد سعد توزيع كوليكس بوي ورؤية فنية أندرو داوود والإخراج لمحمد سامي.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

وينتظر الجمهور عرض مسلسل جعفر العمدة، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: «زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي».