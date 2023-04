أوكرانيا: قواتنا لا تزال تسيطر على مدينة «باخموت»

قال الجيش الأوكراني، إنه ما زال يسيطر على مدينة باخموت الواقعة شرق البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاءت تصريحات الجيش الأوكراني، عقب إعلان مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت.

We publish the statement of Yevgeny Prigozhin: Head of Wagner



"2. April 2023, 23:00. We displayed the Russian flag with the inscription "Good memory of Vladlen Tatarski" and the "Wagner" flag at the city administration of Bakhmut. Legally, Bahmut is busy. The enemy is… pic.twitter.com/B80U7NdSa3