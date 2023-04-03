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أوكرانيا: قواتنا لا تزال تسيطر على مدينة «باخموت»

كتب:

حسن رمضان
02:58 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
عنصران من القوات الأوكرانية-صورة أرشيفية

عنصران من القوات الأوكرانية-صورة أرشيفية

قال الجيش الأوكراني، إنه ما زال يسيطر على مدينة باخموت الواقعة شرق البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاءت تصريحات الجيش الأوكراني، عقب إعلان مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت.

وسيزور مدير عام «وكالة الطاقة الذرية»، رافائيل جروسي، موسكو خلال الأيام المقبلة، وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، عقب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، ومسؤول الوكالة، إن تاجاني أكد أن «ورما» تدعم مهمة جروسي في الأيام المقبلة إلى العاصمة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

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بقلم حسن رمضان