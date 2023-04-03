مصرع طالب أسفل عجلات القطار بسوهاج.. عبر من مكان غير مخصص للمشاة

لقي طالب يبلغ من العمر 16 عاما، مصرعه، بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، أسفل عجلات قطار الروسي «أسوان- القاهرة»، حال مروره من مكان غير مخصص للمشاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ لمركز العسيرات، بتحرير محضر من قسم النقل والمواصلات، يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد العسيرات، بشأن ما تبلغ من سائق القطار الروسي «أسوان– القاهرة»، بأنه أثناء مروره دائرة المركز، شاهد أحد الأشخاص يقوم بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فأطلق ألة التنبيه عدة مرات، ولم يستجب واصطدم به وتوفى.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعو «عبد الباقي. م. ع. م» سن 16، طالب ويقيم دائرة المركز.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال عمه المدعو «ياسر. ع. م»، سن 48 عاما موظف ويقيم بالناحية ذاتها، أفاد بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونفي الشبهة الجنائية.

ووضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.