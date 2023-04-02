إصابة شخص مجهول الهوية سقط من قطار في طما بسوهاج

أصيب شخص في العقد الثالث من العمر، بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطه من أحد القطارات أثناء مروره من محطة سكك حديد مشطا، محطة غير مقرر وقوف القطار بها، وجرى نقله إلى مستشفى طما المركزي، والذي قام بإحالته إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

إصابة شخص سقط من قطار

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يفيد بإصابة شخص سقط من أحد القطارات بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود محضر لمركز شرطة طما من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار الروسي المكيف «القاهرة - أسوان» بمحطة سكة حديد مشطا دائرة المركز «محطة فرعية» غير مقرر وقوفه بها، حاول أحد الأشخاص النزول من القطار فسقط أرضا ما أدى لإصابته.

تحويل المصاب لمستشفى أسيوط

وبالفحص تبين أنه شخص مجهول الهوية «لا يحمل تحقيق شخصية» في العقد الثالث من العمر، وتبين إصابته بكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

تحرر محضر بالواقعة وتم العرض على جهات التحقيق المختصة.