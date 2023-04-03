إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق بورسعيد دمياط

أصيب شخص في الساعة الأولى من صباح اليوم، إذ صدمته سيارة مسرعة أمام قرية الدببة غرب بطريق بورسعيد دمياط، وهو يعبر الطريق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف، السيد محمد عبد الجواد 40 سنة مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم و ارتجاج بالمخ، ويجري تقديم الاسعافات الأولية له.

سيارة مسرعة صدمت المصاب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن سيارة مسرعة صدمت المصاب وهو يعبر الطريق أمام قرية الدببة غرب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد برئاسة المقدم علاء البرادعي رئيس مباحث المرور إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.