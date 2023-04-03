تفاصيل انفجار سان بطرسبرج الروسية.. السر في تمثال صغير

أسفر انفجار سان بطرسبرج شمال غرب روسيا، عن مقتل مراسل عسكري يدعى مكسيم فومين، المعروف باسم فلاديلين تاتارسكي «40 عاما»، وأصيب 30 آخرين، بينهم 6 حالات خطيرة، ونشرت وسائل إعلام تفاصيل حول الحادث.

وقالت وسائل إعلام روسية وأمريكية، إن انفجار سان بطرسبرج وقع بمقهى ستريت بار وسط المدينة، ناجم عن عبوة ناسفة، بلغ وزنها أكثر من 200 جرام من مادة «تي إن تي».

انهيار زجاج واجهة مقهى جراء انفجار سان بطرسبرج

أدى انفجار سان بطرسبورج، إلى انهيار زجاج واجهة مقهى ستريت بار، وتواجد الصحفي العسكري، فلاديلين تاتارسكي، في المقهى أثناء لقاءه بأفراد من الجمهور في المقهى.

وأضافت وسائل إعلام، إن امرأة قدمت لـ فلاديلين تاتارسكي تمثالا صغيرا انفجر على ما يبدو، فيما أظهرت صور أضرارا جسيمة للمبنى الذي يقع فيه المقهى، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن شاهد قوله: «جلست هذه المرأة على مائدتنا، رأيتها من الخلف وهي تبتعد»، مضيفا، إن المرأة عند أهدت تاتارسكي التمثال، ذهبت لتجلس في مكان مختلف بجوار النافذة».. وأوضح الشاهد، أن المرأة نسيت هاتفها على الطاولة.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وكالات «إنفاذ القانون» الروسية، إن انفجار سان بطرسبرج استهدف المراسل العسكري، فلادلين تاتارسكيف، موضحا لوكالة أنباء «تاس» المحلية، إن العبوة الناسفة كانت بحجم قطعة صابون كانت مخبأة في تمثال.

بريجوزين: الانفجار يشترك في بعض الأوجه مع مقتل دوجينا

وفي وقت سابق، وصل المدعي العام في سانت بطرسبرج، فيكتور ميلنيك، إلى مكان الانفجار، فيما قال مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين، إن انفجار سان بطرسبرج وقع على الأرجح خلال ندوة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى ان المقهى تم تسيلمه إلى حركة «سايبر فرونت زد» الوطنية المؤيدة لـ «الكرملين».

وأضاف بريجوزين، إلى أن انفجار سان بطرسبرج، يشترك في بعض أوجه التشابه مع مقتل الصحفية داريا دوجينا. وكانت ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، لقت مصرها في أغسطس 2022 جراء انفجار سيارة مفخخة.