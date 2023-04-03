يتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية، الكثير من الأحداث الشيقة، تزامنا مع عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الاثنين، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، أحمد صادق، بدرية طلبة، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار، تشييع جثمان والدة «جابر الكوماندا» أحمد العوضي، ثم دخوله السجن، بعدما سلم نفسه للشرطة، إلا أنه هرب وقابل «مهرة» ياسمين عبد العزيز، حيث اعترف لها بأنه يتاجر في الأدوية المغشوشة.