كيف تضامنت إيفانكا ترامب مع والدها في أزمته مع الممثلة ستورمي دانيلز؟

بادرت ابنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، منذ قليل، بالتضامن مع والدها الذي أصبح ثاني رئيس أمريكي يوجه إليه اتهام جنائي، بتهمة شراء صمت ممثلة خلال خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.

إيفانكا ترامب تدعم والدها عبر «إنستجرام»

وكان نجلا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهما دونالد ترامب جونيور وإريك، سباقين إلى إبداء التضامن مع والدهما الذي سيمثل أمام المحكمة في أبريل المقبل، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

ووصفت الصحيفة الأمريكية موقف إيفانكا ترامب بـ«البيان الصامت»، في إشارة إلى ما نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بشأن التفاعلات الجارية للقضية.

إيفانكا ترامب: أحب والدي وأحب بلدي اليوم

وكتبت إيفانكا ترامب على موقع التواصل الاجتماعي: «أحب والدي، وأحب بلدي اليوم، أشعر بالألم إزاءهما معا، مع تقديري للأصوات الداعمة من الوسط السياسي، في تعبيرها عن الدعم والقلق».

ووصف الإعلام الأمريكي كلمات دعم إيفانكا ترامب بـ«البيان الصامت» لأنه جاء على نحو مقتضب في إبداء التضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه لائحة اتهام قضائية بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

يذكر أن إيفانكا ترامب تولت منصب مستشارة في إدارة والدها دونالد ترامب، كما أن زوجها جاريد كوشنير كان مستشارا بارزا بدوره في إدارة الرئيس الأمريكي السابق.

توجيه لائحة اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ومن المقرر أن تحصل السلطات الأمريكية من ترامب على بصمات أصابعه وصورته في محكمة بنيويورك بعد عدة أيام، إذ أصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية في قضية تتعلق بأموال دفعها في 2016 لإسكات ممثلة الأفلام الأمريكية ستورمي دانيلز.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم توجيه الاتهامات رسميا لدونالد ترامب، أمس الخميس، في نيويورك، فيما يحاول ترامب العودة للرئاسة بعد أن خسر الانتخابات في 2020 أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.