مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ياسمين عبد العزيز تترك بيت الكوماندا بعد سجنه

انتهت الحلقة 11 من مسلسل ضرب نار، بترك مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز لعش الزوجية، بسبب عدم وجود مال كافِ لإيجار هذا المكان، حيث ستعود إلى شقتها بصحبة أشقائها، وفي نفس الوقت، جاء إلى منزلها شقيق الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، ليعرض عليها خدماته باعتبارها أصبحت من دم أسرتهم، لكنها رفضت، أعطت له سلاح شقيقه وأمواله، حيث لن تعيش بأي مبلغ حرام جلبه شقيقه من مهنة الأدوية المضروبة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 11

تتواصل الأحداث بترك مهرة لصورتها مع الكوماندا، وهي صورة زواجهما، وهو الأمر الذي أزعج شقيق الكوماندا، وأصر على أخذها للصورة، لكنها لم تبالي وتركته في الشقه وحيدًا.

وينتهي العمل بمشهد لمهرة وهي بصحبه زميلتها سحر «مها نصار»، في المصنع الذي يمتلكه زيدان رجل الأعمال الكبير الذي يجسد شخصيته ماجد المصري، وهما يبحثان عن دكتور لإجهاض جنينها، لتنهي كل شىء مع الكوماندا بشكل تام، لكنها كانت خائفة للغاية، وتشعر بحالة حزن شديدة جعلتها تفكر في ترك الطفل.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.