مسلسل ضرب نار الحلقة 11.. ماجد المصري يسعى لطلاق مهرة من الكوماندا

استكملت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 11، بذهاب سحر التي تجسد شخصيتها مها نصار، لمقابلة زيدان ماجد المصري، صاحب المصنع الذي تعمل فيه هي ومهرة صديقتها ياسمين عبدالعزيز، إذ سألها عن مهرة وعن إمكانية طلاقها من زوجها السجين جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

مسلسل ضرب نار الحلقة 11

تحدث زيدان مع سحر، بضرورة أن تقنع صديقتها مهرة، بالانفصال عن زوجها، حيث قالت له سحر، إنها تفعل ذلك دائما حتى ينفصلا، لكنها رافضه ذلك تمامًا، مؤكدا لها أنه يجب حدوث ذلك في أسرع وقت، ويقول لها في الأخير، أن تذهب للحسابات لأخذ بعض الأموال كمكافأة.

وفي سياق آخر، أهالي العوضي زاروه في محبسه، حتى يطمئنوا عليه وعلى صحته، مؤكدين له أنهم يعلموا أنه بريئ، وهو لا يفعل مثل هذه الأمور، حيث أكد لهم أنه براءته من مثل هذه القضايا التي تشبه صاحبها.

مسلسل ضرب نار

وطلب الكوماندا أن يقوموا بزيارة مهرة زوجته في منزلها، ويطمئنوا على أحوالها، وإعطاءها أي أموال أو أي شىء تحتاجه، ويقفوا بجوارها في الأزمة التي سببها لها بدخوله السجن، إلا أنها تقابلهم بشكل سيئ، وتقول لهم إنه شخص كاذب.