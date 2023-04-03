مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. طه القماش يحاول رؤية جده

اشتعلت أحداث الحلقة 11 من مسلسل سوق الكانتو، بعد طرد والدة راوية لطه القماش من الفندق، وإخباره ببسبب رفضها زواجه من ابنتها بسبب جده.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

وقرر بعدها طه القماش العودة لسوق الكانتو ومحاولة رؤية جده «عبد العزيز مخيون»، للتحدث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث، ولكن ظهر محمود البزاوي، واعترضه وأخبر «طه»، أن جده لا يرغب في رؤيته، وأن ما يحدث في سوق الكانتو من مشكلات جميعها وقعت بسببه.

سوق الكانتو تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجي، بطولة النجم أمير كرارة بجانب كل من: «مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق»، وعدد آخر من الفنانين.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

أما موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي، فهو الساعة 2 صباحا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.