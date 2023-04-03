مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. أمير كرارة يواجه والدة راوية

تحاول مي عز الدين «راوية» في مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11 مساعدة طه القماش وعلاجه بعد المشاجرة الحادة التي حدثت في الفندق، واستقبلته في إحدى غرف الفندق لعلاجه من الإصابات والندبات التي تعرض لها، بسبب دفاعه عن حبها، وعلمت والدتها بوجود طه في الفندق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11

بمجرد دخول شيرين «والدة راوية» غرفة طه، طردته وطلبت منه مغادرة الفندق في الحال، لينفعل طه ويقول لها: «أنت ليه بتكرهيني من أول ما شوفتيني»، ودار حوار بين طه ووالدة راوية عن سبب كرهها ورفضها للزواج من ابنتها.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو، بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنان مي عز الدين لـ«طه القماش» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عن سر بيعها الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، إذ قررت «راوية» التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، تأجيل سفرها إلى باريس وأيضًا التخطط للاحتفال بسداد ديونها، بعدما باعت المحل، وتذهب للبحث عن أمير كرارة، ظنًا منها أنه ما يزال في السجن، لكنها تعرف أنه خرج.