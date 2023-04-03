أوكرانيا: القوات الروسية شنت 32 ضربة جوية في يوم واحد

قالت هيئة «الأركان العامة»الأوكرانية، إن القوات الروسية، شنت أمس الأحد، 5 هجمات صاروخية و32 ضربة جوية، بالإضافة إلى 50 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مضيفة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن القوات الجوية الأوكرانية، شنت 8 غارات على مواقع روسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانيا بينها: «سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال مكتب المدعي العام الروسي، إن عدة دول غربية رفضت في الربع الأول من العام الجاري، تلبية 19 طلبًا من «موسكو» بشأن تسليم مواطنين روس للمحاكمة الجنائية، بما فيهم المتهمين بارتكاب جرائم القتل والاحتيال والمخدرات.

8 حالات رفض لأسباب سياسية

وأضاف مكتب المدعي العام الروسي، لوكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، أن 8 حالات لأسباب سياسية: إيطاليا وبولندا «4 حالات»، النمسا وبلغاريا وألمانيا ورومانيا، «حالة واحدة لكل منهم».

من جانبها، ناقشت وزارة التحول الرقمي الروسية، إمكانية تشريعية لمنح الشركات الكبيرة الحق في استخدام وسائل الراديو الإلكترونية لحماية منشآتها من الطائرات بن طيار «المسيرات»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.