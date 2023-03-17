التحذير من غارة جوية في مناطق بشرق أوكرانيا.. بينها «خاركيف»

أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذير من غارة جوية في عدد من المناطق بشرق البلاد بينها «دنيبروبتروفسك» و«خاركيف»، في أجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الرئاسة الأمريكية: لا نريد نزاعا مسلحا مع روسيا

وفي الولايات المتحدة، قالت الرئاسة، إن «واشنطن» لا تريد نزاعًا مسلحًا مع روسيا، وأضاف «البيت الأبيض» على لسان المتحدثة، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تحافظ على قنوات الاتصال المباشرة مع «موسكو» لخفض مخاطر التصعيد.

وأضافت بيير، أن الولايات المتحدة ستواصل الاستفادة من حقوقها في الأجواء الدولية.

وسقطت في وقت سابق، طائرة مسيرة من طراز «إم كيو 9 ريبر»، في البحر الأسود. وأعلنت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، أن مقاتلة روسية «سوخوي-27»، اصطدمت، يوم الثلاثاء الماضي، بالطائرة الأمريكية.

وأضافت الرئاسة، أن إدارة الرئيس جو بايدن تمتلك الموارد المالية اللازمة لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية سبتمبر المقبل مع نهاية السنة المالية الحالية، وأشارت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» كارين جان بيير، إلى أن الإدارة تحظى بدعم في «الكونجرس» من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارةي الروسية.

بولندا: سنمد أوكرانيا بطائرات حربية من طراز «ميج 29»

وكانت «وارسو»، أعلنت في وقت سابق، ان بولندا ستمد أوكرانيا بطائرات حربية من طراز «ميج 29»، خلال فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في «مجلس الأمن القومي» في «البيت الأبيض»، جون كيربي، قال خلال مؤتمر صحفي دوري، إن الولايات المتحدة لن تزود «كييف» حاليا بمقاتلات «إف-16».