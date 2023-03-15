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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف البنية التحتية في خاركيف

كتب:

أ ش أ
02:18 م | الأربعاء 15 مارس 2023
قصف روسي على خاركيف

قصف روسي على خاركيف

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف جنوبي أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، أنّ القوات الروسية قصفت البنية التحتية المدنية في مدينة خاركيف.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية - إنّ الجيش الروسي قصف مرة أخرى البنية التحتية المدنية للمدينة، وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات، مضيفا: «خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث لتوضيح حجم الدمار، ولا توجد سوى المباني السكنية والبنية التحتية الحضرية في المنطقة المستهدفة من قبل الروس».

وتابع المسؤول الأوكراني: «لا توجد منشآت عسكرية أو بنية تحتية في منطقة الضربة، هناك فقط مبان سكنية وبنية تحتية حضرية والعديد من المنازل تحطمت نوافذها».

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بقلم أ ش أ