أوكرانيا: القوات الروسية تقصف البنية التحتية في خاركيف

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف جنوبي أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، أنّ القوات الروسية قصفت البنية التحتية المدنية في مدينة خاركيف.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية - إنّ الجيش الروسي قصف مرة أخرى البنية التحتية المدنية للمدينة، وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات، مضيفا: «خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث لتوضيح حجم الدمار، ولا توجد سوى المباني السكنية والبنية التحتية الحضرية في المنطقة المستهدفة من قبل الروس».

وتابع المسؤول الأوكراني: «لا توجد منشآت عسكرية أو بنية تحتية في منطقة الضربة، هناك فقط مبان سكنية وبنية تحتية حضرية والعديد من المنازل تحطمت نوافذها».