رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة «باخموت» شرق أوكرانيا

أعلن مؤسس مجموعة فاجنر العسكري الخاصة يفجيني بريجوجين، رفع العلم الروسي على مبنى إدارة باخموت شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية للمدينة، وفقا لم ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام روسية، أكدت في وقت سابق، حدوث تقدم كبير لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، شرقي مدينة «باخموت»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، أعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة «كييف-بيشيرسكايا لافرا»، أن السلطات بأوكرانيا، وضعته قيد الإقامة الجبرية.

فيما قالت موسكو، في بيان، لوزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، إن استيلاء الحكومة الاوكرانية، على دير «كييف-بيتشيرسك» عمل غير شرعي من الناحية القانونية ولا أخلاقي من وجهة النظر الروحية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.