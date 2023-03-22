قوة إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينيا عقب إطلاق النار عليه في نابلس

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة «مستعربون»، اليوم، فلسطينيًا عقب إطلاق النار عليه في مدينة نابلس، بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

القوة اقتحمت نابلس وأطلقت الرصاص صوب فلسطيني من مخيم العين

وقالت مصادر أمنية، إنّ القوة الإسرائيلية اقتحمت المدينة، وأطلقت الرصاص صوب المواطن محمد صالح حمدان من مخيم «العين»، واعتقلته قبل انسحابها.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أنّ إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستمرار بالضم التدريجي للضفة الغربية، وتخريب فرصة إحياء عملية السلام.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وجيشها وميليشيا مستوطنيها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

الخارجية الفلسطينية: مطلوب ضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل

وشددت الوزارة على أن ّما تقوم به حكومة الاحتلال من سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من مسؤول في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، تجد صداها بشكل يومي في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين، بما يؤكد أنّ الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة كعادتها تتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، في دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي.

وتابعت أنّ المطلوب ضغط دولي وأمريكي حقيقي وفاعل يلزم دولة الاحتلال بوقف إجراءاتها الأحادية غير القانونية، ويفرض عليها إرادة السلام الدولية، ويلزمها الانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأضافت أنّها إذ تلاحظ تقدما في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال، خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وتجاه إقرار الكنيست الاسرائيلية بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنّها تؤكد أنّ تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي.