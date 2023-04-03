مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، ونُقل المصابون والجثة إلى مستشفى وردان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد تامر صالح مفتش المباحث بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

مصرع شخص وإصابة أخر بالحادث

وانتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أنه في أثناء سير سيارة تابعة لهيئة البريد قيادة سائق 50 عامًا، بهيئة البريد، مصابًا بكدمات في الرأس والجسم، وبرفقته وكيل متنقل بهيئة البريد 57 عاما، متوفى نتيجة إصابته بنزيف في المخ، وبصحبتهما عهدة بريدية من الطوابع، اصطدمت سيارتهما بسيارة نقل واقفة على جانب الطريق قيادة سائق 50 سنة.

وتبين أنّ سبب الحادث هو نعاس قائد السيارة الأولى، ونُقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى الوردان، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن