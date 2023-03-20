الإسكان: الانتهاء من تجارب تشغيل محطتي مياه منشأة القناطر وأوسيم

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع للوزارة، انتهى من تجارب تشغيل محطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 40 ألف م3/يوم، بتكلفة 285 مليون جنيه، ومحطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 365 مليون جنيه، ومحطة معالجة مسجد موسي (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، بطاقة 13 ألف م3/يوم، بتكلفة 290 مليون جنيه، تمهيداً لتشغيل تلك المحطات، ودخولها الخدمة.

وأوضح «الجزار»، الانتهاء من تجارب تشغيل محطة مياه منشأة القناطر، وقامت لجنة من وزارة الصحة بأخذ عينة من المياه، لاختبارها، حتى يتم البدء في ضخ المياه على شبكات التوزيع في أقرب وقت ممكن، لخدمة 240 ألف نسمة بمدينة منشأة القناطر، وقرى المركز (الإخصاص – أم دينار – كفر حجازي – الرهاوي – نكلا – جزاية – القطا – أبو غالب – الحاجر – وردان – اتريس – كفر أبو حديد – بني سلامة – بعض العزب المجاورة).

تشغيل محطة مياه أوسيم

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تجارب تشغيل محطة مياه أوسيم، ويجرى التنسيق بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، للبدء فى تعقيم الخزان الأرضى، ومخاطبة وزارة الصحة للبدء فى أخذ العينات، لاختبارها، حتى يتم تشغيل المحطة، والتي تخدم 360 ألف نسمة، بمدينة أوسيم، وقرى (القيراطين – صيدا – السبيل والحسانين – برطس – سيل – صقيل – الأبعدية – الجلاتمة والمناشي – ذات الكوم – برقاش – المنصورية).

مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

وأوضح الوزير، الانتهاء من تجارب تشغيل محطة معالجة مسجد موسى، وهى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، المُنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، والمحطة حالياً جاهزة لاستقبال مياه الصرف الصحى من قرى (مسجد موسى – صول – بنى صالح)، والعزب والنجوع التابعة لها، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتلك القرى، والتى يقطنها 70 ألف نسمة، سيتمتعون بخدمة الصرف الصحى بعد تشغيل المحطة.