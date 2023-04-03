عدد ساعات الصيام فى اليوم الـ12 من رمضان 2023 وموعد الإفطار 

أعلن موقع معهد البحوث الفلكية، عدد ساعات الصيام في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023، كما أوضح موعد الإفطار والسحور والإمساك اليوم الاثنين 3-4-2023، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ12 من رمضان 2023

تستعرض «الوطن» موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام اليوم الاثنين الموافق الـ12 رمضان، 2023 ومواعد صلاة الفجر، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

- مدة ساعات الصوم اليوم الاثنين 14 ساعة و21 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب 6:15.

- موعد صلاة العشاء 7:34.

- موعد السحور 1:59.

- موعد الإمساك 3:59.

- موعد صلاة الفجر 4:14.

- موعد صلاة الشروق 5:43.

- موعد صلاة الظهر 11:59.

- موعد صلاة العصر 3:30.

عدد ساعات الصيام حتى آخر رمضان

وتباينت عدد ساعات الصيام خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، بين يوم وآخر، وجاءت كما يلي:

- 13 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و22 دقيقة.

- 14 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

- 15 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و26 دقيقة.

- 16 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و28 دقيقة.

- 17 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و31 دقيقة.

- 18 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و32 دقيقة.

- 19 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة.