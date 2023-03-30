كشف الموقع الإلكتروني لمعهد البحوث الفلكية، عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من رمضان 2023 وموعد الإفطار والسحور والإمساك، وذلك وفقا لتوقيت محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت كلا حسب المحافظة المقيم بها.

عدد ساعات الصيام فى اليوم الثامن من رمضان 2023 وموعد الافطار

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» عدد ساعات الصيام فى اليوم الثامن من رمضان 2023 ومواعيد الصلوات، وفقا لتوقيت محافظة القاهرة.

- مدة ساعات الصوم اليوم الخميس 14 ساعة و13 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب 6:12.

- موعد صلاة العشاء 7:31 .

- موعد السحور 1:59.

- موعد الإمساك 3:59.

- موعد صلاة الفجر 4:19.

- موعد صلاة الشروق 5:47.

- موعد صلاة الظهر 11:59.

- موعد صلاة العصر 3:30.

عدد ساعات الصيام حتى آخر شهر رمضان

وعن عدد ساعات الصيام خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، وفق إمساكية رمضان وتأتي كما يلي:

9 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم التاسع من رمضان إلى 14 ساعة و15 دقيقة

10 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في اليوم العاشر من رمضان إلى 14 ساعة و16 دقيقة

11 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم في 11 من رمضان إلى 14 ساعة و19 دقيقة

12 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و21 دقيقة

13 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 22 دقيقة

14 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و25 دقيقة

15 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و26 دقيقة

16 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 28 دقيقة

17 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و31 دقيقة

18 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و32 دقيقة

19 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و34 دقيقة

20 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و37 دقيقة

21 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و38 دقيقة

22 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و40 دقيقة

23 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و42 دقيقة

24 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و44 دقيقة

25 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و46 دقيقة

26 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و48 دقيقة

27 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و50 دقيقة

28 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و51 دقيقة

29 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة