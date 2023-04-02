كشف الموقع الرسمي للمعهد البحوث الفلكية، عدد ساعات الصيام في اليوم الحادي عشر من رمضان 2023، بالإضافة إلى موعد الإفطار والسحور والإمساك، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ11 من رمضان 2023

وموعد الإفطار وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» عدد ساعات الصيام اليوم الأحد الموافق الـ11 رمضان، 2023 ومواعد صلاة الفجر، وفقًا لتوقيت محافظة القاهرة.

- مدة ساعات الصوم اليوم الأحد 14 ساعة و19 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب 6:13.

- موعد صلاة العشاء 7:31.

- موعد السحور 1:59.

- موعد الإمساك 3:59.

- موعد صلاة الفجر 4:19.

- موعد صلاة الشروق 5:47.

- موعد صلاة الظهر 11:59.

- موعد صلاة العصر 3:30.

عدد ساعات الصيام حتى آخر شهر رمضان

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فإن عدد ساعات الصيام، خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان، تأتي كما يلي:

- 12 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و21 دقيقة.

- 13 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و22 دقيقة.

- 14 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

- 15 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و26 دقيقة.

- 16 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و28 دقيقة.

- 17 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و31 دقيقة.

- 18 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و32 دقيقة.

- 19 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و34 دقيقة.

- 20 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و37 دقيقة.

- 21 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم إلى 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و54 دقيقة.