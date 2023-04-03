هل تصدق نظرية عالم الزلازل الهولندي حول اكتمال القمر؟.. توقعاته تتحقق

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من عدة زلازل في مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية، ليستمر في إثارة الذعر والخوف حول العالم، وقال أمس إن «هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وستكون منخفضة إلى متوسطة بقوة 6 درجات والمناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطي».

هل تصدق نظرية العالم الهولندي حول اكتمال القمر؟

ويتساءل البعض هل تصدق نظرية العالم الهولندي حول اكتمال القمر؟، حيث حذر عالم الزلازل الهولندي، أمس من وجود زلزال قوي خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وستكون منخفضة إلى متوسطة 6 درجات كما حذر من وجود زلازل قوية يوم الخميس المقبل، ومنذ ساعات قليله ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية، وزلزال آخر بلغت قوته 7 درجات وضرب غرب بابوازيا بغينيا الجديدة فجر اليوم، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال تركيا

وقبل الزلزالين ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة ولاية كاستامونو شمال تركيا، كما ضرب زلزالان منطقة شمال البحر الميت بقوة 3.2 وأعقبه زلزال آخر بقوة 2.2.

ومع استمرار الزلازل التي يتوقعها عالم الزلازل الهولندي، سواء كانت قوية أو ضعيفة فقد ربط أشخاص عدة ما يحدث من أنشطة زلزالية على الأرض بتوقعاته المتتالية التي يتنبأ بها بحدوث هزات أرضية قبل وقوعها، إلا أن توقعاته الأخيرة والتي أشار فيها إلى اكتمال القمر هي التي تثير الجدل والرعب حول العالم.