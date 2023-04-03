تجديد حبس لصوص الهواتف المحمولة في مدينة نصر.. «بنغافل الضحية» 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 3 لصوص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة سرقة هاتف محمول بأحد شوارع مدينة نصر، وطلبت التحريات من ضباط المباحث حول الواقعة فضلا عن عرضهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه.

مخطط لتنفيذ سرقة الهواتف المحمولة

تحقيقات النيابة كشفت تفاصيل المخطط التي نفذه المتهمون لسرقة هواتف المواطنين خلال سيرهم بشوارع مدينة نصر حيث يغافلون الضحية التي يتم اختيارها ويسرقون هاتفه بأسلوب الخطف، ويقومون ببيع المسروقات لدى عمليهم سيء النية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، يوم الخميس الماضي، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من تعرض ابنها الطالب لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاثة أشخاص حال توجهه لشراء طعام من أحد المطاعم ولاذوا بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

تعرف على عقوبة السرقة

وعن العقوبة القانونية يقول المحامي أحمد حسن لـ«الوطن»، أنه ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 من قانون العقوبات، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات بالحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.