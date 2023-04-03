حبس شخصين بتهمة الاتجار بالحشيش في مطروح

قررت جهات التحقيق حبس شخصين بتهمة الاتجار بمواد مخدرة «حشيش» وزنت 28 كيلوجراما في مطروح، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ إلى وصول إخطار لقسم شرطة مطروح حيال شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، بقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة في المنطقة.

مواد المخدرة بقيمة 2,882,000 جنيه

وبالفحص تبين امتلاكهما 190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجراما - 5000 قرص لعقار تامول المخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول وقدرت المواد المخدرة بقيمة 2,882,000 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبمواجهتهم أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وعن العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.