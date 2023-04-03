حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص؛ لاتجاره في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.

الاتجار في النقد الأجنبي

وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات، تمّ التأكد من صحة ما ورد إليهم من معلومات، وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطٍ غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم، في أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة معه بقصد الإتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتوّلت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.