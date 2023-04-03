«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والمقدم من الحكومة.

ويترتب على إقرار هذا القانون تغيير مواعيد الطيران والقطارات، ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن عودة العمل بالتوقيت الصيفي تسهم في الحد من معدلات استهلاك الطاقة.

أبرز الأسئلة عن التوقيت الصيفي

فى السطور المقبلة نقدم أبرز المعلومات الخاصة بمشروع قانون التوقيت الصيفي:

- متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي؟

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري، وهذا يعني تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

- ماهي أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي؟

أكدت الحكومة أن الهدف الرئيسي فى عودة العمل بالتوقيت الصيفي، ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

- ماهو مقدار الوفر من استهلاك الطاقة وفقا للعمل بالتوقيت الصيفي؟

مقدار الوفر الناتج المنعقد عن تطبيق التوقيت الصيفي والبالغ مقداره 147.21 مليون جنيه، حسبما أشار تقرير صادر مؤخرا عن وزارة الكهرباء.

- متى يجرى العمل بقانون التوقيت الصيفي الجديد؟

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.

- ماهي الإجراءات المترتبة على عودة العمل بالتوقيت الصيفي؟

تعديل مواعيد الطيران، وكذلك حركة القطارات.